العالم اليوم - "الجميع يحب تودا".. فيلم مغريي ينافس على جائزة الأوسكار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 سبتمبر 2024 06:24 مساءً - قالت الممثلة نسرين الراضي، يوم الجمعة، إن فيلمها الأحدث "الجميع يحب تودا" للمخرج نبيل عيوش سيمثل المغرب في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة القادمة للجائزة الأشهر عالميا.

وكتبت الممثلة المغربية على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "يسعدنا ويشرفنا إعلان أن (الجميع يحب تودا) اختير لتمثيل المغرب في الأوسكار".

وكان العرض العالمي الأول للفيلم الذي كتبه نبيل عيوش ومريم توزاني في مايو بمهرجان "كان" السينمائي في فرنسا.

وتدور أحداث الفيلم حول تودا ابنة القرية الريفية النائية التي تضطرها الظروف وأعباء تربية ابنها الوحيد للانتقال إلى الدار البيضاء حيث تسعى لتحقيق حلمها بأن تصبح فنانة.

ويعتبر هذا ليس الترشيح الأول الذي يدفع به المغرب لفيلم من إخراج نبيل عيوش للمنافسة على الأوسكار إذ سبق ورشح له فيلم (عَلي صوتك) في 2021 وفيلم (غزية) في 2017 وفيلم (يا خيل الله) في 2013 وفيلم (علي زاوا) في 2000.

ومن المنتظر إعلان القائمة الأولية للأفلام المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، التي تمنح للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في ديسمبر بينما تعلن القائمة المختصرة في يناير 2025.