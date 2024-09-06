نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل الحكم على ترامب في قضية "شراء الصمت" لما بعد الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرجأ القاضي المشرف على الدعوى المقامة ضد دونالد ترامب بتهمة شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، الحكم الجمعة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.

في 18 سبتمبر بعد إدانته بتزوير وثائق تجارية، لكن القاضي خوان ميرشان أرجأه إلى 26 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات في الخامس من الشهر نفسه.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك، في يوليو الماضي إنّه لا يرفض تأجيل الحكم على ترامب في قضية "شراء الصمت".

ويطالب محامو ترامب في رسالة إلى محكمة نيويورك الدعو بإسقاط إدانته بـ34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال دفعها في ذروة حملة انتخابات 2016 الرئاسية لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية معه.