العالم اليوم - 24 مليون جزائري مدعوون للأدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 سبتمبر 2024 10:34 مساءً - سيتوجه أكثر من 24 مليون ناخب جزائري اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويتنافس في هذا الاستحقاق ثلاثة مترشحين، هم مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وحسب الارقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة أحصت 24.351.551 مسجل من بينهم 23.486.061 ناخب داخل البلاد موزعين على 47 بالمائة نساء و53 بالمائة رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36 بالمائة.

وبالنسبة للمقيمين في الخارج، فقد انطلقت عملية التصويت الإثنين المنصرم بهيئة ناخبة للجالية الوطنية بالخارج تضم 865.490 ناخب (45 بالمائة نساء و55 بالمائة رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15.43 بالمائة.

وتؤطر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الهيئة الناخبة في الخارج عبر117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 بالدول العربية، و21 بالدول الإفريقية، و26 بكل من آسيا وأميركا.

كما انطلقت الأربعاء المنصرم عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات جنوب الجزائر.

وتخص هذه العملية 116064 ناخب مسجل عبر 134 مكتبا بـ51 بلدية موزعة على 16 ولاية، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

يذكر أن الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر كانت قد انطلقت في 15 أغسطس واختتمت يوم 3 سبتمبر، لتنطلق على إثرها فترة الصمت الانتخابي لمدة ثلاثة أيام حظر فيها على المترشحين القيام بأي نشاط انتخابي.

وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة التقيد الصارم بفترة الصمت الانتخابي.

وأشارت في هذا الصدد الى فحوى أحكام المادة 74 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص على أنه لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المحددة من 15 أغسطس 2024 إلى غاية 3 سبتمبر 2024.