عاجل - نائب الرئيس الامريكي الأسبق: صوتي لـ "هاريس" في الانتخابات المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، ديك تشيني، وهو عضو جمهوري مدى الحياة، أنه سيصوت لصالح الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر. واعتبر تشيني، الذي كان شخصية مؤثرة خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن، أن الرئيس السابق دونالد ترامب يمثل "أكبر تهديد للجمهورية" في تاريخ الولايات المتحدة.

هاريس

أصابع اتهام نحو ترامب

وجاء في بيان أصدره تشيني أن ترامب "حاول سرقة الانتخابات السابقة باستخدام الأكاذيب والعنف للحفاظ على السلطة بعد رفض الناخبين له"، مضيفًا: "لا يمكن أبدًا الوثوق به بالسلطة مرة أخرى". كما أشار تشيني إلى أن واجب المواطنين هو وضع مصلحة البلاد فوق الحزبية والدفاع عن الدستور، مؤكدًا أن هذا هو سبب دعمه لهاريس.

وقد لاقت تصريحات تشيني ترحيبًا من فريق حملة كامالا هاريس، حيث أشادت رئيسة الحملة، جين أومالي ديلون، بشجاعة تشيني في وضع مصلحة البلاد فوق حزبه.

تشيني ينضم إلى قائمة متزايدة من الجمهوريين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن ترشيح ترامب. ابنته، ليز تشيني، قد سبق لها أن أعلنت دعمها لهاريس، وكانت من بين الجمهوريين العشرة الذين صوتوا لعزل ترامب بعد أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير.