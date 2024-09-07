تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب كهرمان مرعش

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش التركية، في تمام الساعة 09.31 بالتوقيت المحلي.

ووفقًا لبيانات رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، كان مركز الزلزال في بازارجيك ووقع على عمق 7 كيلومترات، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقال مكرم أونلوير، محافظ كهرمان مرعش، عبر منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: "وقع زلزال بقوة 5 درجات في منطقة بازارجيك. وتواصل إدارة الكوارث والطوارئ التركية وجميع فرق مؤسساتنا ذات الصلة، عمليات المسح الميداني.. وحتى الآن، لا يوجد وضع سلبي".

ومن جهته، ذكر وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، في تصريح له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "تواصل الإدارة وجميع فرق مؤسساتنا ذات الصلة المسح الميداني للزلزال الذي بلغت قوته 5 درجات في منطقة بازارجيك بكهرمان مرعش".

وأضاف: "حتى الآن، لا يوجد وضع سلبي.. نحن نتابع التطورات عن كثب"، معربًا عن تمنياته للمتضررين من الزلزال بالشفاء".

وشعر السكان بالزلزال في أضنة وعثمانية وغازي عنتاب وأديامان وكيلس وشانلي أورفا، بالإضافة إلى كهرمان مرعش.

وبعد وقوع الزلزال، شوهد بعض المواطنين يغادرون منازلهم وأماكن عملهم إلى المناطق المفتوحة.

تعد كهرمان مرعش مركزًا للعديد من الزلازل، وكان أعنفها الذي وقع 6 فبراير 2023، إذ أسفر عن وفاة أكثر من 53 ألف شخص إلى جانب 6 آلاف آخرين في سوريا، ما رفع حصيلة الكارثة في البلدين إلى نحو 60 ألف قتيل.