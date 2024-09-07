‏3 مرشحين يخوضون سباق الرئاسة الجزائرية هم عبد المجيد تبون ويوسف أوشيش وعبد العالي حساني

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أحمد جودة - القاهرة - ‏يخوض 3 مرشحين، سباق الرئاسة الجزائرية هم عبد المجيد تبون ويوسف أوشيش وعبد العالي حساني.

و‏فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

سجلت مكاتب الاقتراع بالعديد من الدول "تزايدا وإقبالا لافتا" لأفراد الجالية الجزائرية، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، من أجل اختيار رئيس الجمهورية المقبل.

وتواصلت العملية الانتخابية بمكتب الاقتراع الكائن بفرانكفورت في ألمانيا، حيث أعرب ممثلون عن الحركة الجمعوية الجزائرية، عن أملهم في أن تشكل مسألة تعزيز إشراك أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في تنمية الوطن الأم "إحدى أولويات" الرئيس الذي سيتم انتخابه.