نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبوط مركبة الفضاء ستارلاينر دون طاقمها في صحراء نيو مكسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هبطت مركبة الفضاء ستارلاينر، والتي صممتها شركة بوينج، في مساء يوم الجمعة، دون طاقمها في صحراء نيو مكسيكو، منهيةً مهمة اختبار استمرت ثلاثة شهور، ولكنها تعثرت بسبب مشكلات فنية.

تفاصيل الهبوط والمهمة

الهبوط : تمت عملية الهبوط في صحراء نيو مكسيكو، بعد رحلة مدتها ست ساعات من فصل المركبة عن محطة الفضاء الدولية.

: تمت عملية الهبوط في صحراء نيو مكسيكو، بعد رحلة مدتها ست ساعات من فصل المركبة عن محطة الفضاء الدولية. الاختبار : كانت المهمة تهدف لاختبار قدرة المركبة على العودة إلى الأرض دون طاقم بداخلها، بعد أن واجهت مشاكل فنية خلال مهمتها الأصلية.

: كانت المهمة تهدف لاختبار قدرة المركبة على العودة إلى الأرض دون طاقم بداخلها، بعد أن واجهت مشاكل فنية خلال مهمتها الأصلية. مشكلات فنية: تأثرت المركبة بمشاكل في محركات الدفع، حيث تعطلت خمسة من أصل 28 محركًا، مما أدى إلى تمديد المهمة من ثمانية أيام إلى ثمانية أشهر.

رائدا الفضاء

كان بوتش ويلمور وسوني ويليامز أول من حلّق بالمركبة في يونيو الماضي، وقد ظلّا على متن محطة الفضاء الدولية بعد انفصال المركبة، حيث سيعودان إلى الأرض في فبراير 2025 على متن مركبة صممتها شركة "سبيس إكس".

العودة إلى الأرض

السرعة : عادت المركبة إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 27400 كيلومتر في الساعة.

: عادت المركبة إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 27400 كيلومتر في الساعة. الهبوط: استخدمت المركبة مظلات لإبطاء هبوطها ونفخت وسائد هوائية قبل الهبوط في ميناء وايت ساندز بنيو مكسيكو.

مستقبل ستارلاينر وبوينج

التحقيقات

تأمل شركة بوينج في استعادة المركبة ومواصلة تحقيقاتها في سبب فشل المحركات.

التحديات

تمثل هذه المشكلات أحدث تحديات تواجهها بوينج في مجال الفضاء، والذي شهد تنافسًا متزايدًا مع شركة "سبيس إكس" التي تقدم عمليات إطلاق أرخص وتعيد تشكيل الطريقة التي تعمل بها ناسا مع الشركات الخاصة.