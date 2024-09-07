العالم اليوم - ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف الأردن الائتماني إلى "-BB"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - رفعت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف الأردن الائتماني من "+B" إلى ‭BB-"‬" مستندة لمتانة اقتصاد المملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني ان النشاط الاقتصادي في الأردن أثبت قدرته على الصمود في مواجهة ضغوط مستمرة في المنطقة.

وأضافت أن "النظرة المستقرة تعكس التوقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في الأردن ستكون قادرة على الصمود في مواجهة الضغوط الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس".

توقعت الوكالة أن الأردن قادر على التعامل مع أغلب السيناريوهات الجيوسياسية في حال استمرار نقل المياه وإمدادات الغاز من إسرائيل دون انقطاع.