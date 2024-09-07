‏سلطة الانتخابات بالجزائر: نسبة التصويت بعد فتح مراكز الاقتراع بساعتين بلغت 4.56%

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏سلطة الانتخابات بالجزائر، إن نسبة التصويت بعد فتح مراكز الاقتراع بساعتين بلغت 4.56%.

و‏فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

سجلت مكاتب الاقتراع بالعديد من الدول "تزايدا وإقبالا لافتا" لأفراد الجالية الجزائرية، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، من أجل اختيار رئيس الجمهورية المقبل.

وتواصلت العملية الانتخابية بمكتب الاقتراع الكائن بفرانكفورت في ألمانيا، حيث أعرب ممثلون عن الحركة الجمعوية الجزائرية، عن أملهم في أن تشكل مسألة تعزيز إشراك أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في تنمية الوطن الأم "إحدى أولويات" الرئيس الذي سيتم انتخابه.