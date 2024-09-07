العالم اليوم - صور فضائية تكشف ما تفعله إسرائيل في "محور فيلادلفيا"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 01:26 مساءً - أظهرت صورٌ التقطت بالأقمار الاصطناعية قيامَ القوات الإسرائيلية بتعبيد طريق رئيسي في قطاع غزة على طول محور فيلادلفيا.

وتكشف الصور التي حللتها شبكة "بي بي سي" رصف طريق يمتد لمسافة 6 كيلومترات ونصف تقريبا، انطلاقا من الساحل على طول السياج الحدودي.

كما أظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت في 4 سبتمبر أعمال إنشاءات، قيل إنها جرت في ذلك اليوم على طول امتداد السياج الحدودي.

من جانبه، كشف رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق نداف أرغمان، سبب تمسك تل أبيب بالبقاء في محور فيلادلفيا الذي يفصل قطاع غزة عن مصر.

وقال أرغمان، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على البقاء في محور فيلادلفيا للحفاظ على حكومته.

وشدد على أن إسرائيل ليست مؤهلة لخوض حروب طويلة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الحرب كان يجب إنهائها من مدة طويلة.

أرغمان قال إن إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا يهدف إلى الحفاظ على حكومته فقط، وليس الأمن الإسرائيلي.