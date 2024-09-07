ترامب لـ التحالف اليهودى: إذا فازت هاريس سوف تزول إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 02:30 مساءً - قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات دونالد ترامب، أمس الخميس، إن فوز منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، سيعني نهاية إسرائيل، متعهدًا بـ"ترحيل المتعاطفين" مع حركة "حماس" من الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في كلمة مسجلة بمنتدى لـ"التحالف اليهودي الجمهوري"، أنه سيعمل على "إبقاء أمريكا آمنة، وضمان أن تكون إسرائيل معنا لآلاف السنين، وإذا فازت (في إشارة إلى هاريس) فإن إسرائيل ستزول.. تذكروا ذلك، يمكنكم أن تنسوا إسرائيل (إذا فازت هاريس)؛ لأن هذا هو ما سيحدث".

ودعا ترامب إلى التصويت له في انتخابات نوفمبر، وقال: "إذا لم تصوتوا أعتقد أن الأمور ستكون رهيبة، سأجعل أمريكا عظيمة مجددًا، وسنساعد إسرائيل على أن تكون عظيمة مجددًا".

وأشار إلى أن "ما تمر به إسرائيل حاليًا أمر فظيع، ويجب أن تخرج من كل هذا الموت والدمار والخراب وتدمير الحضارة"، مشددًا على "ضرورة أن تنتصر، لكنها تحتاج إلى شريك، ولن تحصل على هذا الشريك إذا فازت هذه الماركسية الراديكالية"، في إشارة إلى هاريس.