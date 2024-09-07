‏سلطة الانتخابات بالجزائر: نسبة التصويت حتى الساعة الواحدة وصلت 13.11%

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة الواحدة وصلت 13.11%، حسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

و‏فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

سجلت مكاتب الاقتراع بالعديد من الدول "تزايدا وإقبالا لافتا" لأفراد الجالية الجزائرية، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، من أجل اختيار رئيس الجمهورية المقبل.

وتواصلت العملية الانتخابية بمكتب الاقتراع الكائن بفرانكفورت في ألمانيا، حيث أعرب ممثلون عن الحركة الجمعوية الجزائرية، عن أملهم في أن تشكل مسألة تعزيز إشراك أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في تنمية الوطن الأم "إحدى أولويات" الرئيس الذي سيتم انتخابه.