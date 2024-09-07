العالم اليوم - وفاة "عملاق" ليفربول.. رون ييتس

انتم الان تتابعون خبر وفاة "عملاق" ليفربول.. رون ييتس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 04:25 مساءً - توفي قائد ومدافع ليفربول السابق الاسكتلندي رون ييتس الملقب بـ"العملاق" بسبب طوله وقوته البدنية عن عمر ناهز 86 عاما بعد معاناته من مرض الزهايمر في السنوات الأخيرة، وفقا لما أعلن النادي الإنجليزي السبت.

وكان المدافع السابق أحد عناصر فريق ليفربول الذي توّج بلقب الدرجة الثانية تحت قيادة مدربه الأسطوري بيل شانكلي في عام 1962، وبدوري الدرجة الأولى مرتين (1963 و1966) والكأس في عام 1965، إضافة إلى الدرع الخيرية 3 مرات. خاض أيضا نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1966 (خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني).

وأصدر ليفربول بيانا جاء فيه: "ينعي نادي ليفربول لكرة القدم رحيل القائد السابق الأسطوري رون ييتس".

وتابع: "وعلى حد تعبير بيل شانكلي، كان عملاقا في تاريخ النادي".

وأضاف: "أفكار الجميع في نادي ليفربول لكرة القدم مع آن عقيلة رون وجميع أفراد عائلته وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية. سيتم تنكيس الأعلام في جميع مواقع النادي كدليل على الاحترام".

رون ييتس في سطور