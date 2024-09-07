العالم اليوم - تعطل "إكس" عن آلاف المستخدمين في أميركا

انتم الان تتابعون خبر تعطل "إكس" عن آلاف المستخدمين في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 05:22 مساءً - ذكر موقع "داون ديتكتور" الإلكتروني لتعقب تعطل خدمات الإنترنت أن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي واجهت عطلا السبت استمر أقل من ساعة وأثر على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة، قبل أن تعود المنصة للعمل مجددا.

وأظهر الموقع في البداية أنه كان هناك أكثر من 7743 بلاغا بتعطل الخدمة بحلول الساعة 10:28 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:26 بتوقيت غرينتش). وأظهر في وقت لاحق تراجع عدد البلاغات إلى أقل من 164 بحلول الساعة 11:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:01 بتوقيت غرينتش). ويتعقب الموقع تعطل الخدمات عن طريق جمع تقارير الحالة من عدة مصادر تتضمن مستخدمين. ولم ترد منصة "إكس" بعد على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تعطل "إكس" عن آلاف المستخدمين في أميركا .. في رعاية الله وحفظة