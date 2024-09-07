نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائدي كتيبتين لحماس في دير البلح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائدي كتيبتين لحماس في دير البلح.

استشهاد وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة في حي الشيخ رضوان



واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال، اليوم السبت، في قصف الاحتلال لمدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وذكر مصدر طبي أن الطواقم الطبية نقلت 4 قتلى على الأقل و20 مصابا بينهم أطفال جراء قصف المدرسة، وأفاد شهود عيان، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مصلى داخل المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين.