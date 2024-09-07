العالم اليوم - يامال يكشف "الوصفة السحرية" لمراوغاته.. ما علاقة الكلاب؟

انتم الان تتابعون خبر يامال يكشف "الوصفة السحرية" لمراوغاته.. ما علاقة الكلاب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 06:24 مساءً - يمتلك لاعب برشلونة الشاب لامين يامال موهبة لافتة في سن 17 عاما، جعلته أحد أبرز المواهب التي اكتشفت العام الماضي.

وفي حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال يامال إن هروبه من الكلاب وهو صغير السن ساهم في تحسين مستواه بالمراوغات.

وأبرزت الصحيفة أنه عندما كان لاعب برشلونة صغيرا في السن، "تعرف على الكلاب، وكان عليه أن يتفوق عليها ويتجنبها.. ويبدو أن هذا العمل المميز والغريب قد أتى ثماره".

وذكر لامين: "كنت ألعب دائما مع الكلاب، والدي قال إنهم سيعضونني وبدأت الركض معهم؛ اللعب ضد الكلاب هو أصعب شيء يمكنك القيام به".

وبحسب "ليكيب"، فإن "مباريات يامال في الشارع مع الكلاب، وكذلك مواجهة المراهقين الأكبر سنا منه ساعدته على أن يصبح لاعب كرة القدم الذي هو عليه اليوم ويعزز مهاراته".

وأوضح يامال: "اللعب في الشارع سلب مني الخوف من مواجهة كبار السن.. كان عمرهم 20 عاما وكان عمري 11 عاما".

وكشفت صحيفة "ماركا" أن لاعب المنتخب الإسباني هو اللاعب الذي قام بأكبر عدد من المراوغات في أول أربع مباريات بـ"الليغا".

وأضافت: "رصيده هو 15 مراوغة، متبوعا بلاعب ريال مدريد كيليان مبابي، برصيد 14 مراوغة".