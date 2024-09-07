العالم اليوم - مقتل 3 من الدفاع المدني اللبناني في هجوم إسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 06:24 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، مقتل 3 من أفراد الدفاع المدني وإصابة 2 آخرين في هجوم على بلدة بجنوب البلاد.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة في بيان أن "الحصيلة الأولية لاستهداف العدو الإسرائيلي فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون، أدى إلى (مقتل) ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحالة حرجة".

وأضاف البيان أن "وزارة الصحة العامة تشجب هذا الاعتداء الاسرائيلي السافر الذي طال فريقا في جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية، علما بأنه الثاني من نوعه ضد فريق إسعاف في أقل من 12 ساعة".

وتابع: "تؤكد الوزارة أن إصرار العدو الإسرائيلي على مراكمة هكذا اعتداءات يحظرها القانون الدولي، ليس سوى تأكيد على همجيته ونواياه العدوانية التي لا تترك مجالا لإنجاز مهام إنسانية يفسح لها المجال عادة في أعتى الحروب وأقساها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، السبت، إن سلاح الجو هاجم أكثر من 15 منصة إطلاق وبنى تحتية عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان.

وأضاف الجيش أن بعض هذه المنصات التي تم استهدافها "كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، قصف مواقع عسكرية على الجانبين، وسط تواصل التصعيد منذ أكتوبر الماضي على طرفي الحدود.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن قصفا "فوسفوريا" استهدف المنطقة الواقعة بين تل نحاس والحمامص باتجاه سهل مرجعيون.

وأضافت الوكالة أن غارة استهدفت منزلا في بلدة الضهيرة، إلى جانب قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

كما قالت مراسلة "دوت الخليج" إن مسيرة إسرائيلية شنّت غارة على أطراف بلدة مارون الرأس جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهداف ثكنة زبدين بالأسلحة ‏الصاروخية، حيث تم تحقيق إصابات مباشرة، وكذلك استهداف موقع ‏معيان باروخ بمسيرة انتحارية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات سقطت صباح الجمعة في منطقة مفتوحة شمال معيان باروخ في الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات.