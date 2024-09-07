نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر ترفع درجة اليقظة إلى المستوى الثالث في عدد من الولايات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفعت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر، يوم السبت، مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر محذرة من تساقط أمطار رعدية غزيرة.

وفي نشرة خاصة باللون الأحمر، حذرت الأرصاد من تساقط أمطار جد غزيرة على الولايات الجنوبية للجزائر وهي ولايات تندوف، بشار وبني عباس.

وذكرت في تنبيهها أن كميات الأمطار ستتعدى 50 ملم محليا وستكون مرفقة بتساقط لحبات البرد.

وأفادت بأن الحالة المطرية بدأت عند الساعة الحادية عشرة من صبيحة يوم السبت وستستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صباح الأحد 8 سبتمبر.