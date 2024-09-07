العالم اليوم - رئيسة وزراء إيطاليا: لن نتراجع عن دعم أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 07:25 مساءً - تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، السبت، بدعم أوكرانيا بشكل راسخ بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحثا خلاله خطط كييف لإنهاء الحرب مع روسيا وجهود إعادة الإعمار.

واجتمعت ميلوني المنتمية للتيار المحافظ مع الزعيم الأوكراني على هامش منتدى اقتصادي سنوي في ليك كومو بينما تستعد إيطاليا لاستضافة مؤتمر العام المقبل بشأن إعادة الإعمار في أوكرانيا.

وقالت ميلوني أمام المنتدى إن إيطاليا لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا. وذكرت أن القرار ليس فقط صائبا من الناحية الأخلاقية، بل يصب أيضا في المصلحة الوطنية نظرا لأنه يهدف إلى حماية القواعد المصممة للحفاظ على الوحدة الوطنية في البلاد.

وتابعت "إنه خيار لن يتغير"، مضيفة أن الصين والهند أيضا لديهما "دور لتلعباه" في حل الصراع. وقالت "الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يحدث هو الاعتقاد بإمكانية حل الصراع بالتخلي عن أوكرانيا".

ودعا ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الصين الجمعة لوقف دعم حرب روسيا في أوكرانيا وقال إن مساعدة بكين عامل مهم في استمرار الحرب. وسبق أن وصفت الصين بيانات مشابهة للحلف بأنها "خبيثة" و"منحازة".

ووصفت ميلوني فكرة أن نتيجة الحرب قد حسمت بالفعل بأنها "دعاية روسية"، مضيفة أن دعم الغرب يجعل محادثات السلام ممكنة.

وقال زيلينسكي في المنتدى الجمعة إن بلاده بحاجة إلى الدعم الكامل من حلفائها لتكون في موقف قوي لأي مفاوضات مع روسيا في المستقبل.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" أنه بحث خطط السلام مع ميلوني بالإضافة إلى استراتيجيته لإعادة الإعمار بالتركيز على منظومة الطاقة الأوكرانية.