نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة اللبنانية: 3 قتلى وجريحان من الدفاع المدني في استهداف إسرائيلي لبلدة فرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت مقتل 3 أفراد من طواقم الدفاع المدني اللبناني وإصابة اثنين آخرين في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة فرون قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

ووفقا لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية كانت طواقم الدفاع المدني تعمل على إخماد الحرائق التي أشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة على بلدة فرون، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحالة حرجة.

ولفت البيان، إلى إن وزارة الصحة العامة تشجب هذا الاعتداء الإسرائيلي الذي طال فريقا في جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية، علما بأنه الثاني من نوعه ضد فريق إسعاف في أقل من 12 ساعة.

وأكدت الوزارة أن إصرار العدو الإسرائيلي على مراكمة هكذا اعتداءات يحظرها القانون الدولي، ليس سوى تأكيد على همجيته ونواياه العدوانية التي لا تترك مجالا لانجاز مهام إنسانية يفسح لها المجال عادة في أعتى الحروب وأقساها.

وكانت مراسلة RT أفادت ليل الجمعة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 14 غارة مستهدفا أحد الأودية المتصلة بين بلدات فرون والغندورية وصريفا في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

في غضون ذلك أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الجمعة من مرتفعات الجولان المحتلة، أن الجيش الإسرائيلي إلى جانب تنفيذ ضربات وقائية ضد المقاتلين والبنية التحتية لـ "حزب الله"، يستعد بنشاط لعمليات هجومية داخل أراضي لبنان.