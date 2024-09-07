العالم اليوم - الجزائر.. تمديد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لساعة واحدة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 08:27 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء السبت، بغلق مكاتب الاقتراع والشروع في عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلنت، مساء السبت، تمديد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لمدة ساعة واحدة.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إنه تم الترخيص لجميع منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة، وبعد الاطلاع على طلباتهم، بتأخير توقيت غلق مكاتب التصويت بكل الولايات عبر التراب الوطني إلى غاية الساعة الثامنة مساء.

كما أشار إلى أن نسبة التصويت في الخارج بلغت 18.31 في المئة في حدود الساعة الخامسة عصرا، و26.45 في المئة كنسبة التصويت في الداخل.

وأوضح أنه سيتم تقديم نسبة التصويت المحدثة بعد الساعة التاسعة مساء، أي بعد إغلاق مراكز الاقتراع.

في المقابل، أكد شرفي أن العملية الانتخابية مرت في ظروف عادية، مبرزا أنه لم تكن هناك أي أحداث تعرقل هذه العملية.

وتوجه، السبت، أكثر من 24 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ومرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وكانت عملية تصويت أفراد الجالية الجزائرية بالخارج قد انطلقت الإثنين المنصرم بهيئة ناخبة تضم 865.490 ناخب (45 بالمئة نساء و55 بالمئة رجال).