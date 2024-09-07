26.45 % نسبة المشاركة في الانتخابات الجزائرية في الداخل و18.31% بالخارج

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، يوم السبت، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 26.45% في الداخل و18.31% بالخارج إلى غاية الخامسة مساء.

وفتحت مكاتب الاقتراع في الجزائر أبوابها يوم السبت لاختيار رئيس الجزائر لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات.

ويختار الناخبون بين ثلاثة مترشحين وهم المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.

ويبلغ تعداد الهيئة الناخبة في رئاسيات السابع من سبتمبر 23.486.061 ناخبا في الجزائر و865.490 ناخبا بالخارج، وفقا لنتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.