نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 13 قتيلًا جرّاء حادث سير مروّع في ساحل العاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي 13 شخصًا حتفهم في حادث مروري في شمال ساحل العاج، بين حافلة ركاب قادمة من مالي وشاحنة صهريج، حسبما أفادت السبت خدمات الإنقاذ ووسائل إعلام محلية.

وقع الحادث الجمعة نحو الساعة 23،00 (محلي وغرينتش) على الطريق السريع الذي يربط بين بواكيه وكورهوغو، المدينتان الرئيسيتان في شمال ساحل العاج.

واصطدمت حافلة نقل وشاحنة صهريج "محملة بالوقود" كانت قادمة في الاتجاه المعاكس، وفق ما ورد على منصة تابعة للشرطة تعمل على تسجيل الحوادث المميتة في البلاد.

وأوضحت الشرطة "أدى الاصطدام بين الحافلة والشاحنة الصهريج إلى نشوب حريق هائل"، مشيرة إلى "حصيلة فادحة أولية" تشمل مقتل 13 شخصًا "تفحمت جثثهم".

وأكدت وكالة الأنباء الوطنية هذه الحصيلة.

كما تم نقل 45 جريحا، من بينهم 19 طفلًا، إلى المستشفيات في مدينتي كاتيولا ونياكارا المجاورتين.

تتكرر الحوادث المميتة في ساحل العاج بسبب سوء حالة بعض الطرق والعديد من المركبات بالإضافة إلى إهمال السائقين.

ويقتل ما بين 1000 و1500 شخص سنويًا على الطرق في ساحل العاج، وفقًا لوزارة النقل.