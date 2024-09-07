نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبون يقترب من حسم الانتخابات الرئاسية في الجزائر.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت عملية فرز الأصوات الأولية للانتخابات الرئاسية في الجزائر، التي جرت، السبت، أن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، يتجه للفوز بولاية ثانية وحسم النتائج بانتصار كاسح من الدور الأول.

وأظهرت صور لعمليات الفرز بعد انتهاء عملية التصويت نقلتها قنوات تلفزيونية محلية من مكاتب الاقتراع، من ولايات الجلفة وبجاية والمدية وتمنراست وورقلة وباتنة والجزائر العاصمة، تقدم واضح لتبون، على حساب منافسيه عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش، السكريتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض.

وكانت مكاتب الاقتراع أغلقت أبوابها عند الساعة الثامنة ليلًا بعد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتمديدها ساعة واحدة، بعدما كان يفترض أن تغلق عند الساعة السابعة مساء.

وبلغت نسبة التصويت عند الساعة الخامسة مساء، 26.45% في الداخل، مقابل 18.31% بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.