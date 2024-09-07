نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب عارم بفرنسا بعد تعيين ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نزل آلاف المتظاهرين اليساريين الغاضبين إلى شوارع فرنسا يوم السبت، واحتجاجًاعلى سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرار تعيينه ميشال بارنييه رئيسا للوزراء.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “ الغارديان” البريطانية، فقد اتهم المتظاهرون الرئيس بـ "إنكار الديمقراطية" بعد قراره بتعيين المفاوض السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه البالغ من العمر (73 عامًا) زعيمًا للحكومة.

وجاء التعيين بعد شهرين من الانتخابات العامة المبكرة التي تركت فرنسا ببرلمان معلق يتكون من ثلاث كتل متساوية تقريبًا؛ الجبهة الشعبية الجديدة (NFP)، وهو تحالف يساري؛ والوسط، ويضم حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون ويمين الوسط؛ والتجمع الوطني اليميني المتطرف (RN) ولم يكن لأي منها أغلبية.

ولم يختر بارنييه، السياسي المخضرم وعضو حزب الجمهوريين (LR)، الذي خرج حزبه من الانتخابات بأقل من 50 نائبا رابع أكبر كتلة في الجمعية الوطنية وزراءه بعد، لكنه قال إنه مستعد لضم ممثلين عن حزب الجبهة الوطنية للتغيير، الذي خرج بأكبر عدد من النواب في انتخابات يوليو.

وقبل تعيين بارنييه، هدد حزب الجبهة الوطنية للتغيير بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن أي حكومة إذا لم يتم تعيين مرشحته المختارة، المدنية البالغة من العمر 37 عامًا لوسي كاستيتس، رئيسة للوزراء. وحذر حزب التجمع الوطني من أنه سيقدم اقتراحًا مماثلًا إذا تم تعيينها.

من جهته، سخر جان لوك ميلينشون، زعيم حزب العمال الفرنسي، في مظاهرة باريس يوم السبت من ماكرون قائلًا؛: "الديمقراطية ليست مجرد فن قبول فوزك.. بل هي التواضع لقبول خسارتك.. واتهم الرئيس بـ "سرقة الانتخابات".

كما حث المتظاهرين: “ أدعوكم.. فالمعركة طويلة”

يذكر أنه، قد تم تعيين بارنييه يوم الخميس بعد بحث دام شهرين عن رئيس وزراء أجرى خلاله ماكرون مقابلات مع عدد من المرشحين المحتملين، بما في ذلك كاستيتس.

وقد استبعدها على أساس أنها لن تكون قادرة على حشد الدعم الحزبي الكافي لتشكيل حكومة مستقرة.

وقد تم النظر إلى الاحتجاجات السلمية يوم السبت على أنها بداية، وقد تستغرق أسابيع أو أشهر من المظاهرات.

من جهته، قال بارنييه، الذي يعيش وضعًا سياسيًا محفوفًا بالمخاطر، يوم السبت إنه لا يريد الدخول في مواجهة ويأمل أن يتمكن من تشكيل حكومة تأخذ في الاعتبار جميع وجهات النظر.

في أول مقابلة له يوم الجمعة، قال بارنييه إن إدارته ستشمل المحافظين، فضلًا عن أعضاء حزب ماكرون الوسطي، وقال إنه "لا يستبعد" وجود وزراء من اليسار.

وبينما كان المتظاهرون يحتجون، كان بارنييه يلتقي وزراء محتملين لتشكيل حكومة قد تصمد أمام تصويت محتمل بحجب الثقة. ومن بين أولى مهام رئيس الوزراء توجيه مشروع قانون ميزانية 2025 من خلال ما من المرجح أن يكون مجلسًا أدنى عنيدًا.