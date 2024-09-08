العالم اليوم - مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي لجباليا بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 سبتمبر 2024 05:18 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، فجر اليوم الأحد، جرّاء قصف إسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وحسبما ذكرت الوكالة، فإن القتلى سقطوا بعدما قصف الجيش الإسرائيلي منزلا في منطقة العلمي بمخيم جباليا، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان.

كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائفها باتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان مسعفون قد قالوا يوم السبت، إن ما لا يقل عن 61 شخصا قتلوا في غضون 48 ساعة في هجمات للجيش الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة.

وبعد مرور 11 شهرا منذ اندلاع الحرب، لم تفلح جولات دبلوماسية عديدة حتى الآن في حسم اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة.

واشتعل فتيل أحدث موجة من النزاع في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل التي قالت إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق والمتواصل أدى حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 40939 فلسطينيا وإصابة 94616، فضلا عن نزوح جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا.