العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: هكذا تسلل منفذ "هجوم اللنبي" بسلاحه

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي: هكذا تسلل منفذ "هجوم اللنبي" بسلاحه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - كشف الجيش الإسرائيلي، الأحد، تفاصيل أكثر عن الهجوم الذي وقع عند معبر اللنبي قرب الحدود الأردنية، وأودى بحياة 3 إسرائيليين فضلا عن منفذ العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "اقترب إرهابي من منطقة جسر اللنبي من الأردن في شاحنة، وخرج منها وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر".

وأضاف: "قوات الأمن قتلت الإرهابي، وأعلن عن مقتل 3 إسرائيليين نتيجة للهجوم".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد ذكرت أن مسلحا قادما من الأردن قتل 3 إسرائيليين في هجوم قرب جسر الملك حسين في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن ترديه قوات الأمن الإسرائيلية قتيلا بالرصاص.

وهذا هو أول هجوم من نوعه على الحدود مع الأردن منذ السابع من أكتوبر 2023، عندما نفذت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة مستمرة منذ ذلك الحين، وتسببت في تصعيد بمناطق أخرى من الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون إن الهجوم وقع في منطقة للبضائع التجارية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث تقوم شاحنات أردنية بتفريغ بضائع متجهة من المملكة إلى الضفة الغربية المحتلة.

ويقع المعبر، المعروف أيضا في إسرائيل باسم جسر اللنبي، إلى الشمال من البحر الميت وفي منتصف المسافة تقريبا بين عمّان والقدس.

ويحقق الأردن في واقعة إطلاق الرصاص، وقال مسؤول أردني إن السلطات أغلقت الجسر.