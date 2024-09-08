العالم اليوم - أول تعليق من حماس على "عملية اللنبي"

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق من حماس على "عملية اللنبي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - رحبت حركة حماس بالهجوم الذي وقع عند معبر اللنبي قرب الحدود بين إسرائيل والأردن، الأحد، وأدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.

وقالت الحركة في بيان إن العملية "رد على جرائم الاحتلال، وتأكيد على وقوف أمتنا مع شعبنا ومقاومته الباسلة".

وأضاف البيان: "العملية البطولية التي نفذها نشمي من نشامى الأردن، رد طبيعي على المحرقة التي ينفذها العدو الصهيوني النازي بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية المحتلة، ومخططاته في التهجير وتهويد المسجد الأقصى".

ولفتت حماس إلى أن "عملية معبر الكرامة تأكيد على رفض الشعوب العربية للاحتلال وجرائمه، وأطماعه في فلسطين والأردن، ووقوفها بقوة مع شعبنا ومقاومته الباسلة دفاعا عن القدس والأقصى".

وشدد البيان على أن غزة "تستنفر الأمة وكل أحرار العالم لتهب في وجه الاحتلال، دعما لغزة والقدس والضفة ودفاعا عن كرامة أمتنا وأمنها القومي".

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف، الأحد، تفاصيل الهجوم الذي وقع عند معبر اللنبي، قائلا: "اقترب إرهابي من منطقة جسر اللنبي من الأردن في شاحنة، وخرج منها وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر".

وأضاف:"قوات الأمن قتلت الإرهابي، وأعلن عن مقتل 3 إسرائيليين نتيجة للهجوم".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد ذكرت أن مسلحا قادما من الأردن قتل 3 إسرائيليين في هجوم قرب جسر الملك حسين في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن ترديه قوات الأمن الإسرائيلية قتيلا بالرصاص.

وهذا هو أول هجوم من نوعه على الحدود مع الأردن منذ السابع من أكتوبر 2023، عندما نفذت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل.

وقال مسؤولون إن الهجوم وقع في منطقة للبضائع التجارية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث تقوم شاحنات أردنية بتفريغ بضائع متجهة من المملكة إلى الضفة الغربية المحتلة.