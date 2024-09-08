العالم اليوم - ناصر بن حمد يحقق بطولة العالم لسباقات القدرة في فرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - حقق الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل العاهل البحريني للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي البحريني للقدرة، بطولة العالم لسباقات القدرة، السبت.

وفاز الشيخ ناصر بن حمد بالبطولة التي أقيمت في ميادين مونبازير بفرنسا لمسافة 160 كيلومترا، بعد تسجيله زمنا قدره 8.32.00 ساعة. وبهذا الإنجاز العالمي، احتفظ الشيخ ناصر بن حمد ببطولة العالم للمرة الثانية على التوالي. وحصد فرسان الإمارات وصافة البطولة، التي أقيمت بمشاركة 118 فارسا وفارسة يمثلون 39 دولة. وأحرز الفارس سعيد أحمد جابر الحربي من فريق الإمارات الفضية، بعد إنهاء السباق بزمن بلغ 8.32.51 ساعة. وكان قائد الفريق الملكي البحريني نال لقب النسخة الماضية في قرية بوذيب بالإمارات 2023.

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