الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا من الضفة

الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم، 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، إضافة إلى استدعاء فلسطينية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على عدة محافظات الضفة الغربية، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.