العالم اليوم - "حشيش في بسكويت".. نقل جنود إسرائيليين للمستشفى وفتح تحقيق

انتم الان تتابعون خبر "حشيش في بسكويت".. نقل جنود إسرائيليين للمستشفى وفتح تحقيق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 سبتمبر 2024 03:24 مساءً - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، أنه تم نقل عدد من جنود الجيش الإسرائيلي في قوات الاحتياط، الذين يخدمون في إحدى القواعد العسكرية بالجنوب، إلى المستشفى، بعد تناولهم "بسكويت" يشتبه في أنه يحتوي على مادة الحشيش.

وقال المصدر إن الجنود تناولوا طعاما تبرع به مدنيون جاؤوا إلى القاعدة بمنتجات غذائية قالوا إنها مخصصة لعناصر الجيش.

وأضاف أنه تم نقل الجنود إلى المستشفى خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما شعروا بالمرض، فيما تم استبعاد احتمال إصابتهم بعدوى.

وذكرت الصحيفة أن الجنود غادروا المستشفى بعدما تحسنت حالتهم الصحية بعد بضع ساعات، مشيرة إلى أن الشرطة العسكرية بدأت تحقيقا في الواقعة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأنه سيتم تحديث القواعد المتعلقة باستلام التبرعات الغذائية.

ومنذ بداية الحرب في غزة، يتبرع المدنيون بالملابس والعتاد العسكري والطعام للقوات العسكرية.