الصحة العالمية: السودان بحاجة لمساعدات عاجلة لأكثر من 14.7 مليون شخص بتكلفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الوضع الصحي في السودان كارثي وإنه حزين إلى ما وصلت إليه حال البلاد.

وذكر تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي ببورتسودان يوم الأحد، أن أزمة النزوح في السودان أكبر مشكلة نزوح في العالم حيث بلغ عدد النازحين أكثر من 10 ملايين وأكثر من مليوني لاجئ في دول الجوار.

وأضاف أن "السلام هو الدواء"، مشيرا إلى أن زيارته إلى السودان جاءت تلبية للدعوات المستمرة من قبل وزارة الصحة السودانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ولحشد الدعم والموارد لمواجهة الأزمة الإنسانية والطبية التي يشهدها السودان جراء الحرب الدائرة والتي خلفت أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 100 هجمة على الكوادر الصحية.

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن عدم القدرة على تأمين المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية لـ 25 مليون شخص يحتاجون للغذاء والدواء وهم أكثر من نصف سكان السودان أدى إلى تفاقم الكارثة.

وتابع بالقول إن "السودان بحاجة لمساعدات عاجلة لنحو 14.7 مليون شخص بتكلفة تفوق 2.7 مليار دولار، مؤكدا أن نصف المبلغ قد تم توفيره.

وطالب تيدروس أدهانوم غيبريسوس بضرورة زيادة المساعدات للسودان.

وأردف بالقول إن النظام الصحي منهار ومن 70% إلى 80% من مؤسساته الصحية مشلولة عن العمل.

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أنه تم الإبلاغ عن حوادث عنف جنسي مرتبطة بالصراع في السودان، داعيا إلى وقف فوري للقتال وتفعيل فرق الاستجابة والتقصي الطبية لمكافحة الأوبئة والأمراض.

ولفت إلى أن المنظمة قدمت 92 طنا من المساعدات الطبية للبلاد بعد خمسة أيام من فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، مشددا على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية عبر مدينة بورتسودان.

وعبّر مدير منظمة الصحة العالمية عن حزنه بسبب الوضع الراهن في السودان، وقال إن "هذا الوضع لا يلقى أي اهتمام من المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن ملايين السودانيين يعانون حاليا من المجاعة وتفشي الأمراض وأبرزها الكوليرا وحمى الضنك والحصبة وجدري القردة والملاريا.