نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لاتفيا يزعم سقوط مسيّرة روسية في شرق البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زعم رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش أن طائرة عسكرية روسية مسيرة سقطت على أراضي لاتفيا يوم السبت، وأن السلطات تحقق في الحادث.

وكتب رينكيفيتش على منصة "إكس": "أمس (7 سبتمبر) تحطمت طائرة عسكرية روسية دون طيار في الجزء الشرقي من لاتفيا... التحقيق جار".

وأشار أيضا إلى أنه "على اتصال وثيق مع الحلفاء" فيما يتعلق بالحادث.

وكان رئيس لاتفيا قدا أعلن في وقت سابق أن "الناتو" يبحث عن رد على الحوادث التي يُزعم أنها مرتبطة بأنشطة "التخريب" الروسية في أوروبا، لكنه لن يطلق الصواريخ على روسيا بسبب حوادث بسيطة.

وأعلن وزير الدفاع اللاتفي أدريس سبرودس في يوليو أن السلطات اللاتفية أرسلت إلى قوات كييف مجموعة جديدة من الطائرات المسيرة، يقدر عددها بأكثر من 500 قطعة.