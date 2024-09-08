تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية في الجزائر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الأحد، فوز الرئيس عبدالمجيد تبون بولاية رئاسية ثانية، في الانتخابات التي جرت السبت.

وقالت السلطة إن تبون حصل على 94.65% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

ونافس تبون مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحافي السابق يوسف أوشيش رئيس جبهة القوى الاشتراكية وهو أقدم حزب معارض في الجزائر يتمركز في منطقة القبائل بوسط شرق البلاد.