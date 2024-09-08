نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأونروا” توقع اتفاقية مع الهلال الأحمر القطري لدعم النازحين الغزيين في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الهلال الأحمر القطري ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، اتفاقية بقيمة 4.5 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية للعمال والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتأتي هذه المبادرة بدعم مقدم من صندوق قطر للتنمية لدعم أكثر من 4400 فلسطيني من خلال تقديم مساعدات نقدية للعمال والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة العالقين حاليا في الضفة الغربية.

ووفقا لبيان نشرته "الأونروا" تؤكد اتفاقية الشراكة على التزام المنظمتين بتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لواحدة من أكثر الفئات السكانية ضعفا في المنطقة، حيث ستمثل هذه المساعدات النقدية دعما حيويا لأولئك النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى غزة منذ اندلاع الحرب في شهر أكتوبر الماضي.

تعليقات مسؤولين حول المبادرة..

صندوق قطر للتنمية..

ومن جانبه قال المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية سلطان بن أحمد العسيري: "نحن سعداء بدعم هذه المبادرة الحيوية إلى جانب الأونروا والهلال الأحمر القطري، مؤكدين التزامنا بتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين من خلال شراكات استراتيجية كهذه".

وأضاف: "يهدف صندوق قطر للتنمية إلى تحقيق تأثير معنوي في حياة المحتاجين، وضمان حصولهم على المساعدة الإنسانية الأساسية، ويؤكد هذا التعاون التزامنا المستمر تجاه القضايا الإنسانية عالميا ودعمنا الثابت للشعب الفلسطيني خلال هذه الأوقات الصعبة".

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا..

وأعرب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني عن امتنانه للمساعدة المقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، والتي أتت في الوقت المناسب.

وأردف: "لا يزال آلاف اللاجئين الفلسطينيين من غزة محاصرين في الضفة الغربية، حيث علقوا في هذا المأزق المؤلم، وانقطعت بهم السبل عن أحبائهم وأرزاقهم، ومع احتدام الحرب في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية، فإن الدعم المقدم من جهات شريكة مثل الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية سوف يمكِّن الأونروا من مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا".

الهلال الأحمر القطري..

بدوره، أكد الأمين العام للهلال الأحمر القطري، فيصل محمد العمادي، التزام الهلال بدعم القضايا الإنسانية على مستوى العالم.

وقال: "لطالما كان الهلال الأحمر القطري في طليعة جهود المساعدات الإنسانية في فلسطين، حيث نتعاون مع الأونروا منذ سنوات لتنفيذ مشاريع متنوعة بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني وتعزيز قدرتهم على الصمود".

وتابع: "هذه المنحة هي مساهمة جديدة من مساهمات شريكنا وممولنا الاستراتيجي صندوق قطر للتنمية، الذي كان له أكبر الفضل في إحداث فارق حقيقي في حياة ملايين المستفيدين في جميع أنحاء العالم".

وتمثل هذه الشراكة نقطة فارقة في مسيرة الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للاجئي فلسطين، كما تبرز الدور الحيوي للتعاون الدولي في أوقات الأزمات الإنسانية.