العالم اليوم - زاخاروفا: ضحكة كامالا هاريس تقبض النفس وتثير الكآبة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 06:24 صباحاً - يبدو أن "ضحكة" نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أصبحت محور تعليقات "روسية" بعد أن اقتصرت سابقا على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، طبعا بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحدث تعليق حول "ضحكة هاريس" ما صدر عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التي وضفت طريقة ضحك كامالا هاريس، بأنها "مسببة للإحباط" و"مثيرة للكآبة".

قهقهة تقبض النفس

فخلال تطرقها إلى تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الانتخابات الأميركية و"دعم كامالا هاريس"، وإشارته الساخرة إلى ضحكة هاريس، قالت زاخاروفا، في برنامج تلفزيوني، إنه يوجد فارق واضح بين الضحك الإيجابي المفعم بالطاقة الجيدة وبين القهقهة التي تقبض النفس وتثير الكآبة.

وأضافت الدبلوماسية الروسية: "هناك ضحك يعدي الآخرين وهو مشبع بالطاقة الجيدة، وهناك ضحك يصبح علامة على شيء ما سيئ، ومحبط للغاية، أعتقد أن الحديث كان في هذا السياق"، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري.

الضحكة المعدية

وكان بوتين قال، في وقت سابق، متهكما إن روسيا تدعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد استبعاد الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الانتخابي.

وأضاف: "ضحكتها معدية، وتعطي انطباعا بأن ’كل شيء على ما يرام‘، لهذا فنحن سنحول اختيارنا نحوها".

كامالا الضاحكة

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، علق ذات مرة على "ضحكة هاريس" منافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فبعد فترة من تقدم هاريس لخوض السباق الانتخابي عن الحزب الديمقراطي، قال ترامب في تجمع حاشد في ميشيغان: "أنا أسميها كامالا الضاحكة. هل شاهدتها وهي تضحك؟ إنها مجنونة".

وأضاف ترامب "يمكنك معرفة الكثير من خلال ضحكتها.. لا، إنها مجنونة، إنها مجنونة".