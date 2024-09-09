نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مناظرة كامالا هاريس ودونالد ترامب: موعدها والقواعد واستعدادات المرشحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الملايين حول العالم المناظرة المرتقبة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس ودونالد ترامب.

تشكل هذه المناظرة فرصة حاسمة لكل مرشح لكسب دعم الناخبين الأمريكيين والتقرب من الفوز بالبيت الأبيض.

نكشف عن تفاصيل المناظرة، القواعد المتبعة، واستعدادات كل من هاريس وترامب.

موعد مناظرة هاريس وترامب

تحدد موعد مناظرة هاريس وترامب يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستبث على شبكة إي بي سي نيوز. ستعقد المناظرة في متحف مخصص لدستور الولايات المتحدة في فيلادلفيا، وسيقوم بإدارتها ديفيد موير والمذيعة لينسي ديفيس.

تستمر المناظرة لمدة 90 دقيقة، تتخللها فواصل إعلانية، وتعد هذه المناظرة الأولى بين هاريس وترامب منذ رفض الأخير حضور مراسم تنصيب بايدن.

قواعد مناظرة هاريس وترامب

تم وضع عدد من القواعد التي يجب الالتزام بها خلال مناظرة هاريس وترامب، لضمان سيرها بسلاسة وموضوعية. القواعد هي كما يلي:

إغلاق ميكروفون المرشح عند انتهاء دوره في التحدث: لضمان أن كل مرشح يحصل على الوقت المحدد للإجابة دون مقاطعة.

لضمان أن كل مرشح يحصل على الوقت المحدد للإجابة دون مقاطعة. عدم وجود جمهور في الاستوديو: لتجنب أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على سير المناظرة.

لتجنب أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على سير المناظرة. عدم إطلاع المرشحين على الأسئلة مسبقًا: لتجنب التحضير المسبق والإجابات المصطنعة، حيث سيتم عرض الأسئلة بشكل مفاجئ.

لتجنب التحضير المسبق والإجابات المصطنعة، حيث سيتم عرض الأسئلة بشكل مفاجئ. مدة الإجابة على كل سؤال: دقيقتين، لضمان أن كل مرشح يقدم إجابة واضحة ومختصرة.

دقيقتين، لضمان أن كل مرشح يقدم إجابة واضحة ومختصرة. عدم وجود بيانات افتتاحية: لتركز المناظرة بالكامل على الأسئلة والأجوبة.

تشابه هذه القواعد المواجهة السابقة بين بايدن وترامب، حيث يتم إغلاق ميكروفون كل مرشح أثناء حديث الآخر، كما لن يكون هناك جمهور في الاستوديو ولا بيانات افتتاحية.

استعدادات هاريس وترامب للمناظرة

تدرك كامالا هاريس ودونالد ترامب أهمية هذه المناظرة في سباق الانتخابات الرئاسية، ويختلف كل منهما في أسلوبه في الاستعداد:

استعدادات كامالا هاريس

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، أقامت هاريس في فندق لمدة خمسة أيام، مشابهًا لمعسكر تدريبي مغلق، حيث قامت بالتدرب على الإجابة على الأسئلة الصعبة والتركيز على تقديم إجابات خلال الوقت المحدد.

كما قام فريقها بتجهيز غرفة الفندق لتكون مشابهة لاستوديو المناظرة، حيث ارتدى أحد أفراد الفريق ملابس مشابهة لتلك التي يرتديها ترامب.

هذا الإعداد شمل أيضًا تحضيرها لمواجهة أي إهانات أو تشويه للحقائق، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالطبقة المتوسطة وفرص المستقبل.

استعدادات دونالد ترامب

يعتقد ترامب أنه لا يحتاج لتحضير مكثف للمناظرة، ويفضل ترامب التركيز على تنشيط فعاليات الحملة الانتخابية بدلًا من الاستعداد للمناظرة.

ومع ذلك، حضر جلسة تحضيرية واحدة مدتها ثلاث ساعات في نيوجيرسي، حيث ركز على القضايا التي يعتقد أن هاريس قد فشلت فيها، مثل خفض الأسعار وتأمين الحدود وإيقاف الفوضى العالمية.