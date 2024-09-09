جانتس: نتنياهو لن يعيد المحتجزين.. ومستعدون لتوفير الأمان السياسي للصفقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - أكد عضو حكومة الحرب الإسرائيلية السابق بيني جانتس، اليوم الاثنين، استعداده لتوفير شبكة أمان سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتمرير صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة.

وأضاف "جانتس"، أن نتنياهو لن يعيد المحتجزين في غزة أحياء، لأنه منشغل ببقائه السياسي، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق يعيد المحتجزين ستضطر إسرائيل لدخول حرب في الشمال.

وفى وقت سابق، قال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية السابق بيني جانتس، إن نتنياهو عرقل صفقة التبادل بشكل ممنهج، وإن الوقت قد حان لإجراء انتخابات "وتشكيل حكومة قومية تعبّر عن تنوع المجتمع الإسرائيلي كله".