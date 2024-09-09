نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 16 شخصًا في حادث سقوط حافلة من منحدر جبلي بجنوب اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب شخصان آخران، يوم الأحد، إثر سقوط حافلة ركاب من منحدر جبلي في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، جنوب اليمن، وفقًا لما أفادت به مصادر محلية وسكان.

وأوضحت المصادر أن الحافلة كانت في طريقها على الخط الرابط بين محافظتي عدن وتعز، عندما انقلبت وسقطت من منحدر جبلي وعر. وأضافت أن الحادث وقع نتيجة عطل ميكانيكي أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة، التي كانت تسير على طريق سريع مطل على منطقة صخرية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحافلة كانت تقل 14 راكبًا، فيما نجا شخص واحد فقط من الحادث، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يُشار إلى أن الطريق الذي وقع عليه الحادث يُعد من أخطر الطرق في اليمن، نظرًا لمروره عبر جبال شاهقة، وكثرة الحوادث فيه بسبب سوء صيانته وعدم وجود مصدات حماية، إلى جانب استخدامه من قبل شاحنات النقل الثقيل رغم عدم ملاءمته لهذا النوع من المركبات.

وتعتبر حوادث المرور في اليمن سببًا رئيسيًا للوفيات، حيث تسفر عن مقتل الآلاف سنويًا نتيجة السرعة الزائدة، وسوء حالة الطرق، وضعف تطبيق قوانين المرور. وأشار مراقبون إلى أن هذا الحادث يعيد تسليط الضوء على التحديات الخطيرة التي تواجه المسافرين في الممرات الجبلية الوعرة، خاصة في ظل الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.