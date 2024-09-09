نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 48 شخصًا في انفجار شاحنة وقود بنيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي 48 شخصًا مصرعهم، يوم الأحد، إثر انفجار شاحنة وقود في شمال المنطقة الوسطى من نيجيريا، في حادث مروع تسبب أيضًا في نفوق عشرات المواشي وأضرار مادية كبيرة، وفقًا لما أفادت به وكالة إدارة الكوارث النيجيرية.

وأوضحت الوكالة أن شاحنة الوقود انفجرت بعد اصطدامها بسيارة أخرى كانت تقل مسافرين وماشية، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل وتضرر عدة مركبات أخرى. وأكد المتحدث باسم الوكالة، حسيني إبراهيم، أن الحادث أسفر عن مقتل 48 شخصًا على الأقل، وسط توقعات بزيادة عدد الضحايا بسبب خطورة الإصابات.

ويُعد هذا الحادث واحدًا من أسوأ حوادث الطرق التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، حيث تشهد نيجيريا حوادث مماثلة بسبب ضعف البنية التحتية للطرق والاستخدام المكثف لشاحنات الوقود في نقل البضائع.