نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الرئيس؟.. عوامل تحسم المناظرة الرئاسية 2024 المرتقبة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب العالم مواجهة سياسية من العيار الثقيل بين المرشحين الرئيسيين في الانتخابات الأمريكية المقبلة، الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب. هذه المناظرة الحاسمة تعد فرصة جوهرية لإعادة تشكيل موازين السباق نحو البيت الأبيض، حيث تزداد المنافسة حدة مع اقتراب موعد الانتخابات. في هذا السياق، سيتعين على كل مرشح إبراز أفضل ما لديه لجذب أصوات الناخبين.

وفيما يلي ثلاثة عوامل رئيسية قد تكون حاسمة في تحديد الفائز في هذه المناظرة الرئاسية، وفقًا لما نقلته صحيفة تليجراف البريطانية.

1. هل سيغير دونالد ترامب أسلوبه في مواجهة هاريس؟

ويعرف ترامب بأسلوبه الحاد والمثير للجدل، وهو ما ساعده في جذب انتباه الناخبين خلال حملاته السابقة. مع ذلك، تشير التقارير إلى أن مستشاريه ينصحونه بتهدئة نبرته وتجنب الهجمات الشخصية التي قد تأتي بنتائج عكسية، خاصةً مع كون هاريس أول امرأة مرشحة للرئاسة. أسلوبه الهجومي ضد هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 كان فعالًا، لكن استخدام نفس النهج مع هاريس قد لا يكون بنفس النجاح، خصوصًا في ظل تغير المزاج العام للناخبين.

2. التحديات والفرص أمام كامالا هاريس

وتستعد هاريس للتصدي لهجوم متوقع من ترامب بشأن قضايا محورية مثل الهجرة، الإجهاض، والاقتصاد. ترامب سيحاول ربط هاريس بسجل إدارة بايدن، خصوصًا فيما يتعلق بالهجرة، حيث تشير التقديرات إلى عبور نحو 9 ملايين مهاجر عبر الحدود الأمريكية منذ 2020. حملة هاريس من المتوقع أن تركز على دحض هذه الادعاءات، مؤكدة أنها تعمل على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وليس إدارة الحدود بشكل مباشر.

وتهدف هاريس إلى التباعد قليلًا عن سياسات بايدن الاقتصادية التي ارتبطت بزيادة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة. سياسات هاريس المستقبلية ستركز على دعم الطبقات المتوسطة عبر تقديم إعفاءات ضريبية لمشتري المنازل لأول مرة، وتوفير دعم ضريبي أكبر للأسر ذات الدخل المنخفض.

3. تحدي حقوق الإجهاض لترامب

كما يعتبر موضوع الإجهاض تحديًا كبيرًا لترامب في هذه الانتخابات، خاصةً بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية قرار "رو ضد ويد"، مما أعاد قضية حقوق الإجهاض إلى طاولة النقاش. في الآونة الأخيرة، حاول ترامب التراجع عن موقفه المتشدد، معلنًا أنه لن يوقع على قانون حظر الإجهاض في البلاد، وموضحًا دعمه لتمويل علاجات التلقيح الصناعي، وذلك في محاولة لكسب تأييد الناخبات. إلا أن هذا التحول قد لا يكون كافيًا لتبديد الشكوك حول مواقفه المتذبذبة بشأن القضايا الحقوقية.

التوقيت وأهمية المناظرة

ومن المقرر أن تُجرى المناظرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وستُبث على شبكة "ABC" الأمريكية. هذه المناظرة تمثل فرصة ذهبية لكلا المرشحين لعرض رؤيتهما وبرامجهما السياسية أمام جمهور واسع من الناخبين. ومع تزايد حدة المنافسة، قد تكون هذه المواجهة نقطة تحول محورية في مسار الانتخابات الرئاسية.