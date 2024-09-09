العالم اليوم - الكويت تدشن أول مصنع محلي لصناعة كابلات الألياف الضوئية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 02:23 مساءً - دشنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الاثنين، مصنع شركة (تايهان كويت)، والذي يعد أول مصنع كويتي في منطقة ميناء عبدالله الصناعية، لصناعة كابلات الألياف الضوئية (فايبر)، والتي تمثل العمود الفقري لأنظمة الاتصالات الحديثة ونقل المعلومات عبر شبكات الاتصالات والانترنت.

وقال وكيل وزير التجارة والصناعة زياد الناجم، إن هذا النوع من المصانع يعتبر من المصانع النوعية في البلاد، لاسيما أن الدولة تعمل حاليًا على تغيير الكابلات النحاسية إلى أخرى ضوئية، لما لها من قدرة كبيرة في الاتصال، وسرعة في نقل المعلومات والبيانات بصورة آمنة.

ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة (تايهان كويت) عطا الله المطيري أن مساحة المصنع تبلغ 5 آلاف متر مربع، وتصل طاقته الإنتاجية الأولية إلى نحو 500 ألف كيلومتر فايبر سنويًا، وبحجم استثمار أولي بين 15 و 20 مليون دولار.

وتعد الألياف الضوئية أو البصرية كابلات مصنوعة من الزجاج النقي وتشبه حجم شعرة الإنسان في سماكتها، وتستخدم تقنية الضوء في نقل كميات كبيرة من البيانات بسرعات عالية على شكل نبضات ضوئية وأقل فقدًا للاشارة المرسلة من الكابلات النحاسية.

وتأسست شركة (تايهان كويت) لكابلات الألياف الضوئية في يناير 2021 كشركة كويتية ذات مسؤولية محدودة وبرأس مال مشترك بين شركة (تايهان كيبل آند سليوشن) الكورية الجنوبية، وشركة (رانك للتجارة العامة والمقاولات)، لإقامة أول مصنع كويتي في منطقة ميناء عبدالله الصناعية لصناعة كابلات الألياف الضوئية.