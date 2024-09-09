نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية: روسيا ودول الخليج تدعو إلى تجنب الصراع المسلح في اليمن في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعربت روسيا ودول الخليج عن أملها في أن تتجنب أطراف الصراع اليمني استئناف المواجهة المسلحة، وأن تبدأ في وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية عقب جلسة الحوار الاستراتيجي لروسيا ومجلس تعاون دول الخليج العربية.

وقالت الوزارة في بيانها: "عند النظر في الوضع في اليمن، اتفق المشاركون في الجلسة على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية الدولية. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة حل هذه المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا. وتم الإعراب عن الأمل في أن تتمكن أطراف النزاع اليمني من تجنب استئناف المرحلة النشطة من المواجهة المسلحة والبدء في تنفيذ خارطة الطريق لتسوية سياسية داخلية تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن المشاركين في الجلسة، اتفقوا على عقد الجولة الثامنة من المباحثات في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون الخليجي عام 2025 في روسيا.

يوم أمس الأحد، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة السعودية، للمشاركة في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الروسي الخليجي في الرياض