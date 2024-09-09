العالم اليوم - أسعار الذهب تستقر مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 03:24 مساءً - استقرت أسعار الذهب، الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع لاستجلاء مقدار الخفض المتوقع لأسعار الفائدة هذا الشهر من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

تحركات الأسعار

بقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند2498.06 دولار للأونصة، بحلول الساعة 11:46 بتوقيت غرينتش.

بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة فقط إلى 2527.20 دولار.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 75 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر، وبنسبة 25 بالمئة أن يخفضها 50 نقطة أساس.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل سوق المال في مؤسسة "كينيسيس": "إذا جاءت أرقام التضخم أقل كثيرا من المتوقع وأثارت الآمال في خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فقد يصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. ولكن حتى إذا ظل الإجماع على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فلن يشهد الذهب خسارة كبيرة في الأسعار لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بالتأكيد".

وأضاف "منطقة الدعم الرئيسية عند 2470 دولارا ومنطقة المقاومة الرئيسية عند 2520 دولارا".

ومن المنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أغسطس يوم الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يزيد الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 28.13 دولار للأونصة، وزاد البلاتين اثنين بالمئة إلى 940.38 دولار وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 924.50 دولار.