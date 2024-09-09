نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزير الخارجية الروسي: السلام في الشرق الأوسط مستحيل دون حل القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن السلام في الشرق الأوسط مستحيل دون حل القضية الفلسطينية، مضيفًا أن المجتمع الدولي فشل في وقف العـ ـدوان والقـ ـتل الجماعي في ‎غزة والعـ ـنف الحالي ضد الفلسطينيين غير مسبوق ولم تشهده أي من الحروب العربية الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن الدول الغربية تواصل محاولة هزيمة روسيا استراتيجيا، موضحًا أن مبادرة الرئيس الأوكراني لا تتوافق مع السلام في أي شيء، لافتًا إلى أن روسيا تؤيد مع دول الخليج إقامة دولة فلسطينية، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.