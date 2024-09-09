أبو الغيط يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية

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أحمد جودة - القاهرة - بعث أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية يوم الاثنين الموافق ٩ سبتمبر الجاري خطاب تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة تجديد ثقة الشعب الجزائري بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة ثانية، مؤكدًا دعم الجامعة العربية للجزائر في مسيرتها التنموية وفي كل ما يلبي طموحات الشعب الجزائري الكريم.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الأمين العام أشاد في خطاب التهنئة بالدور الفعال الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في المحافل الدولية، لا سيما خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن، متمنيًا كل التوفيق لفخامة الرئيس في قيادة مسيرة التنمية والتقدم.