العالم اليوم - قطر للطاقة تطلب 6 ناقلات إضافية للغاز المسال من الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - أعلنت شركة قطر للطاقة، الاثنين، توقيع اتفاقية مع شركة الصين لبناء السفن المملوكة للدولة لبناء ست ناقلات إضافية عملاقة لنقل الغاز الطبيعي المسال، ليرتفع العدد الإجمالي للناقلات التي طلبتها في إطار برنامج توسعة أسطولها إلى 128 ناقلة.

وذكرت قطر للطاقة في بيان أن الناقلات من طراز (كيو.سي-ماكس) وهي أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق بسعة تبلغ 271 ألف متر مكعب لكل منها.

وأوضح البيان أن من المتوقع تسليم الناقلات في الفترة بين عامي 2028 و2031.

وستعزز قطر للطاقة، مكانتها عبر مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيرفع طاقة تسييل الغاز في البلاد من 77 مليون طن سنويا إلى 142 مليون طن بحلول 2030.

وقالت قطر للطاقة إن الاتفاقية مع الشركة الصينية ترفع العدد الإجمالي للناقلات العملاقة من طراز (كيو.سي-ماكس) التي طلبتها إلى 24 ناقلة بقيمة إجمالية تبلغ نحو ثمانية مليارات دولار.