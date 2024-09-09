العالم اليوم - "آيفون 16" بعد قليل.. ما الميزات المتوقعة؟

انتم الان تتابعون خبر "آيفون 16" بعد قليل.. ما الميزات المتوقعة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - من المتوقع أن تطلق شركة أبل هاتفها الذكي الجديد "آيفون 16"، خلال الحفل المنتظر يوم الاثنين، حيث تترقب جماهير الجهاز الأكثر شعبية عالميا، الميزات والتقنيات الجديدة التي ستتم إضافتها.

ومن المنتظر أن تطلق أبل 4 هواتف، وهي آيفون 16، وآيفون 16 بلص، وآيفون 16 برو، وآيفون 16 برو ماكس.

ويترقب المتابعين تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، ولكن وفقا للتقارير الأخيرة، قد لا تكون تلك التقنيات جاهزة للعرض الثلاثاء.

الذكاء الاصطناعي

هناك تعتيم كامل عن خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة، أو كما سميت "أبل إنتيليجينس"، التي سيتم إضافتها في الهاتف الجديد.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، السبت، أن أحدث شريحة لشركة أبل "آيه 18"، ستزيح الشركة الستار عنها، الإثنين، مع هاتفها الجديد آيفون 16.

يأتي ذلك مع طرح النسخ الجديدة من هواتف آيفون ، التي صنعت باستخدام تصميم شريحة "في 9" للذكاء الاصطناعي، وهو أحدث تصميم لشركة آرم التابعة لسوفت بنك.

تغييرات بالشكل

أشارت الصور المسربة إلى تغييرات طفيفة في الشكل، عن الجهاز السابق، أبرزها تغيير حجم مربع الكاميرا الخلفي ليكون أصغر حجما.

من التغييرات أيضا احتمال وجود أزرار إضافية على جانب الهاتف الجديد، لم تحدد وظيفتها.

متغيرات على الشاشة

تحديث الشاشة سيكون بسرعة 60 هيرتز، وستحمل نسخة برو شاشة أكبر قليلا من آيفون العادي.

متغيرات أخرى

سيتم تحسين كاميرا الزاوية الواسعة، وتوسيع حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM.