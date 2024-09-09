العالم اليوم - خاصية مهمة خلال النوم.. ما هي ميزات ساعة أبل الجديدة؟

انتم الان تتابعون خبر خاصية مهمة خلال النوم.. ما هي ميزات ساعة أبل الجديدة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 07:30 مساءً - كشف مؤتمر شركة أبل، يوم الاثنين، عن ساعات أبل الذكية الجديدة، والتي كشفت عن ميزات جديدة، لكنها لم تختلف شكليا بشكل كبير عن سابقاتها.

وأعلنت أبل عن سلسلة Apple Watch Series 10 الجديدة، والتي سيلغ سعرها 400 دولار، وستتوفر في الأسواق بدءا من 20 سبتمبر الجاري.

الخاصية الأبرز

الخاصية الأبرز للساعة الجديدة هي خاصية الكشف عن "انقطاع التنفس أثناء النوم"، وهي حالة تصيب النائمين، عندما يتوقفوا عن التنفس بشكل متكرر خلال النوم، مما يقلل من جودة النوم، ويؤدي إلى الإرهاق والتعب خلال اليوم.

تشير الدراسات إلى أن 80 بالمئة ممن يعانون من هذه الحالة، لا يكتشفوها علميا. أما اليوم، فساعة أبل الجديدة ستساعد على كشف جودة النوم، مما يساعد على العلاج.

وستستخدم ساعة أبل مقياس التسارع لقياس اضطرابات التنفس.

أما بالنسبة لمميزات أبل ووتش الفئة العاشرة الأخرى فهي: