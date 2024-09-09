نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة غير حكومية تدعو واشنطن لوقف استخدام وتوريدات القذائف العنقودية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دعا "التحالف للقضاء على الذخائر العنقودية في الولايات المتحدة" السلطات الأمريكية لوقف استخدام وتوريد تلك الذخائر لحلفائها، ودان قرارات إدارة الرئيس جو بايدن لتزويد أوكرانيا بها.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، يوم الاثنين، بشأن إدانة قرار ليتوانيا الانسحاب من اتفاقية الذخائر العنقودية، دعا فيه "التحالف" سلطات ليتوانيا للتراجع عن هذا القرار.

وأضاف البيان: "ندعو الولايات المتحدة مجددا لوقف استخدام وتوريدات وتخزين الذخائر العنقودية، والانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية بسرعة وحث شركائها وحلفائها على القيام بنفس الخطوة".

وقالت المنظمة أيضا: "نجدد إدانتنا لتوريدات إدارة بايدن المتعددة للذخائر العنقودية إلى أوكرانيا".

وكانت المنظمة قد نشرت تقريرا في وقت سابق، أشارت فيه إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صادق على توريد 5 شحنات من القذائف العنقودية إلى أوكرانيا خلال الفترة بين يوليو عام 2023 وأبريل 2024.